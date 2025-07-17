Стилист назвала хитрости, которые визуально стройнят фигуру на пляже

Выбирая купальник к отпуску, важно учитывать не только моду, но и то, как он «работает» с фигурой. С помощью цвета, фактуры и деталей можно зрительно скорректировать силуэт, подчеркнуть достоинства и скрыть то, что хочется спрятать. Стилист Анна Гладкова рассказала KP.RU, как это сделать.
— Зная базовую информацию о том, что светлые тона, горизонтальные акценты, блеск и фактуры зрительно увеличивают, а темные тона, вертикальные акценты, однотонные и матовые ткани зрительно сужают, вы сможете скорректировать фигуру, — объяснила эксперт.
Например, добавить объема в верхней части поможет лиф с декором или светлым оттенком. Для фигуры «прямоугольник» подойдут светлые фактурные купальники с завязками. Типу «груша» — декорированный верх и простой низ. А людям с типом фигуры «перевернутый треугольник» стоит присмотреться к темным лифам и плавкам с горизонтальными деталями.
— Слитный купальник может отлично скорректировать фигуру за счет формы и цветового решения, а также позволяет скрыть недостатки, акцентировав внимание исключительно на достоинствах. Раздельный купальник удобнее для загара, быстрее сохнет, — добавила стилист.
Кроме того, купальник важно подбирать под формат отдыха. Одежда должна легко сниматься, не стеснять движений и быстро высыхать.