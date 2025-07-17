Стилист назвала хитрости, которые визуально стройнят фигуру на пляже

Выбирая купальник к отпуску, важно учитывать не только моду, но и то, как он «работает» с фигурой. С помощью цвета, фактуры и деталей можно зрительно скорректировать силуэт, подчеркнуть достоинства и скрыть то, что хочется спрятать. Стилист Анна Гладкова рассказала KP.RU, как это сделать.