Барак Обама и Мишель шутливо прокомментировали слухи о разводе

Барак и Мишель Обама с юмором отреагировали на слухи о разводе, совместно приняв участие в подкасте телеведущего Крейга Робинсона.
Супруги, состоящие в браке с 1992 года, развеяли домыслы о разладе в отношениях, отметив, что подобные сплетни появляются всякий раз, когда их видят на публике по отдельности.
Мишель заметила, что в такие моменты люди сразу предполагают развод, хотя, как она подчеркнула, мыслей о расставании у неё никогда не было. Барак в ответ с улыбкой добавил, что супруга «решила принять его обратно», намекнув на то, что в какой-то момент ситуация якобы была напряжённой.
Домыслы о разводе пары регулярно всплывают в американской прессе, особенно с 2024 года, когда Барак и Мишель всё чаще стали появляться на публичных мероприятиях по отдельности. Однако официального подтверждения таким слухам нет.
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