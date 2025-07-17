Барак Обама и Мишель шутливо прокомментировали слухи о разводе

Мишель заметила, что в такие моменты люди сразу предполагают развод, хотя, как она подчеркнула, мыслей о расставании у неё никогда не было. Барак в ответ с улыбкой добавил, что супруга «решила принять его обратно», намекнув на то, что в какой-то момент ситуация якобы была напряжённой.