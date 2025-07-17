Астрономы впервые зафиксировали рождение новой планетной системы

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету, сопоставимую по размерам с Землей. Звезда SPECULOOS-3, вокруг которой вращается планета, — ультрахолодный карлик. Она примерно в восемь раз меньше по размеру и в 10 раз меньше по массе, чем Солнце. Возраст звезды оценивается в 6,6 миллиарда лет, ее температура достигает 2526 градусов. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».