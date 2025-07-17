Астрономы впервые зафиксировали рождение новой планетной системы

Международная группа астрономов сделала уникальное открытие — впервые в истории науки им удалось наблюдать раннюю стадию формирования планетной системы вокруг молодой звезды HOPS-315, расположенной в 420 парсеках от Земли в созвездии Ориона.
Как сообщает журнал Nature, ученые обнаружили кристаллические силикатные минералы в протопланетном диске звезды, что является явным признаком начавшегося процесса образования планет. Это открытие особенно ценно, так как позволяет понять, как формировалась наша собственная Солнечная система.
— Исследовательское сообщество давно ищет такую систему, чтобы помочь нам понять скромное начало нашей собственной, — отмечается в публикации.
Наблюдения велись с помощью наземных и космических телескопов.
Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету, сопоставимую по размерам с Землей. Звезда SPECULOOS-3, вокруг которой вращается планета, — ультрахолодный карлик. Она примерно в восемь раз меньше по размеру и в 10 раз меньше по массе, чем Солнце. Возраст звезды оценивается в 6,6 миллиарда лет, ее температура достигает 2526 градусов. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».