Природные катаклизмы у берегов Аляски чуть не спровоцировали цунами: что известно о мощном землетрясении

Вечером 16 июля у берегов Аляски зафиксировали мощные подземные толчки. Власти США объявили угрозу цунами. Землетрясение оценили в 7,3 балла. Спустя два часа угроза цунами была снята, пишет The New York Times.
По данным газеты, сигнал тревоги послышался практически сразу после замеченных подземных толчков. Позже уровень угрозы цунами понизили.
В материале отмечается, что под ударом могли оказаться жители прибрежных районов. На острове Кадьяк провели частичную эвакуацию, говорится в статье.
Землетрясение также зафиксировали у берегов Испании. Его мощность оценили в 5,5 балла. По данным специалистов, подземные толчки заметили в районе мыса Палос. Очаг сейсмической активности находился на небольшой глубине — около двух километров.