Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Природные катаклизмы у берегов Аляски чуть не спровоцировали цунами: что известно о мощном землетрясении

В США отменили предупреждение об угрозе цунами на Аляске спустя два часа.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 16 июля у берегов Аляски зафиксировали мощные подземные толчки. Власти США объявили угрозу цунами. Землетрясение оценили в 7,3 балла. Спустя два часа угроза цунами была снята, пишет The New York Times.

По данным газеты, сигнал тревоги послышался практически сразу после замеченных подземных толчков. Позже уровень угрозы цунами понизили.

В материале отмечается, что под ударом могли оказаться жители прибрежных районов. На острове Кадьяк провели частичную эвакуацию, говорится в статье.

Землетрясение также зафиксировали у берегов Испании. Его мощность оценили в 5,5 балла. По данным специалистов, подземные толчки заметили в районе мыса Палос. Очаг сейсмической активности находился на небольшой глубине — около двух километров.