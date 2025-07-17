Против уплотнительной застройки сопки Буссе протестуют владивостокцы

Жители домов чётной стороны улицы Толстого (№№ 38, 40, 46, 48, 50, 52) столкнутся с усилением автомобильного потока между улицами Шилкинской и Толстого, судя по предлагаемому плану реконструкции проездов к многоквартирным домам. Существующий проезд превратится в полноценную дорогу — кратчайший путь между двумя улицами, и эта дорога будет проходить сразу у подъездов домов, фактически по придомовым территориям. Так как на этом пути из-за сложного рельефа местности местами отсутствуют тротуары, превращение придомовой дороги в полноценную магистраль будет представлять опасность для школьников, для которых эти придомовые территории являются единственной дорогой в школы № 2 и № 40. Также дети не смогут без риска для жизни попасть на детские площадки — от подъездов игровые зоны также будет отделять магистральная дорога.