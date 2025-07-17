Против уплотнительной застройки сопки Буссе протестуют владивостокцы

Несколько новых объектов предполагают строить на сопке Буссе. Несколько лет назад в районе дома № 4 по улице Шилкинской уже собирались строить жилой комплекс, а в районе домов №№ 94−104 на проспекте Красного Знамени — бизнес-центр, но местные жители смогли, как им казалось, добиться отмены строительства. Теперь история повторяется, только планируемых объектов стало больше.
Жители сопки Буссе опасаются не только стандартных проблем уплотнительной застройки — перегруженности инженерных коммуникаций и дорожно-транспортной системы, уменьшения инсоляции. По мнению местных жителей, новый проект угрожает безопасности проживания в микрорайоне.
Жители домов чётной стороны улицы Толстого (№№ 38, 40, 46, 48, 50, 52) столкнутся с усилением автомобильного потока между улицами Шилкинской и Толстого, судя по предлагаемому плану реконструкции проездов к многоквартирным домам. Существующий проезд превратится в полноценную дорогу — кратчайший путь между двумя улицами, и эта дорога будет проходить сразу у подъездов домов, фактически по придомовым территориям. Так как на этом пути из-за сложного рельефа местности местами отсутствуют тротуары, превращение придомовой дороги в полноценную магистраль будет представлять опасность для школьников, для которых эти придомовые территории являются единственной дорогой в школы № 2 и № 40. Также дети не смогут без риска для жизни попасть на детские площадки — от подъездов игровые зоны также будет отделять магистральная дорога.
Также план предусматривает размещение объекта торговли, расположенного в районе домов № 38 и № 40 по улице Толстого. На этом участке сейчас находится автомобильная парковка, которой пользуются автовладельцы из числа жителей ближайших домов, разгружая и без того запаркованную территорию в указанном районе. Если на месте парковки будет построен торговый центр, автовладельцы, лишенные парковочных мест, будут вынуждены ставить свои авто на внутриквартальных проездах, что может не просто осложнить движение по микрорайону, но и преграждать путь транспорту экстренных служб. Посетители торгового центра также будут вынуждены парковаться вдоль дорог микрорайона.
Само планирование торгового объекта также вызывает у местных жителей недоумение, т.к. в этом же микрорайоне уже достаточно объектов торговли — супермаркеты и мелкие торговые точки.
При реализации проекта уплотнения территории будут уничтожены зеленые насаждения перед домом № 50 по улице Толстого из-за планируемого проекта реконструкции проезда и строительства детского сада. Строительство детского дошкольного образовательного учреждения, в свою очередь, создаст дополнительную нагрузку на существующую инфраструктуру дорожной сети из-за огромного объема земляных работ, связанной с выборкой скального грунта. Потребности в детском саду на текущий момент в микрорайоне нет — имеющиеся дошкольные учреждения, по словам родителей несовершеннолетних, загружены не на 100%, места в группах есть.
Наконец, строчка домов №№ 94−104 по проспекту Красного Знамени стоит на насыпном грунте, рытьё строительного котлована здесь потребует возведения подпорной стены, и при нарушениях строительства возникнет угроза разрушений в уже существующих панельных домах.
Таким образом, план проекта ущемляет права граждан на безопасное проживание в городской среде и требует доработки и внесению существующих изменений, требующих полноценного согласования с жителями района. А инициированное самими активистами собрание жителей по поводу этой застройки оказалось осложнено. Как утверждают жители сопки, кто-то срывал с досок объявлений расклеенные местными активистами листовки о запланированных обсуждениях проекта планировки территории, назначенных на вечер 16 июля 2025 года. Сейчас в домовых чатах и местных telegram-каналах неравнодушные жители собирают информацию об этих злонамеренных действиях — записи с придомовых камер видеонаблюдения, автомобильных регистраторов и другие доказательства.
Тем не менее, собрание всё-таки состоялось. На собрании активистам пришлось помогать пожилым людям голосовать против проекта в его текущей версии — сейчас схема общественных обсуждений стала сложнее, она требует голосовать через сайт, прилагать личные документы. Не все неуверенные пользователи могут разобраться в этом алгоритме.
Общественные обсуждения проекта планировки территории на сопке Буссе завершаются сегодня, 17 июля.