«Мы»: Евгения Медведева показала видео отдыха с новым возлюбленным на Мальдивах

Евгения Медведева поделилась с подписчиками кадрами с отдыха с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj.
Медведева недавно призналась в новых отношениях, а теперь делится совместными романтичными моментами с подписчиками. Видео сопровождено короткой, но ёмкой подписью: «Мы».
Напомним, о романе между Евгенией Медведевой и Ильдаром Гайнутдиновым стало известно в начале лета, когда молодые люди впервые подтвердили свои отношения публично.