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«Мы»: Евгения Медведева показала видео отдыха с новым возлюбленным на Мальдивах

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала трогательное видео с танцором Ильдаром Гайнутдиновым с отдыха на Мальдивах. В ролике, размещённом в социальных сетях, видно, как пара красуется перед своим отражением.

Источник: Life.ru

Евгения Медведева поделилась с подписчиками кадрами с отдыха с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj.

Медведева недавно призналась в новых отношениях, а теперь делится совместными романтичными моментами с подписчиками. Видео сопровождено короткой, но ёмкой подписью: «Мы».

Напомним, о романе между Евгенией Медведевой и Ильдаром Гайнутдиновым стало известно в начале лета, когда молодые люди впервые подтвердили свои отношения публично.