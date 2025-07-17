От перхоти до облысения: Life.ru узнал у трихолога, почему нельзя распылять духи на волосы

«Если вам важно, чтобы волосы пахли приятно, выбирайте специальные уходовые средства с мягкими ароматами — это сохранит и здоровье, и красоту ваших локонов. Если у вас уже появились проблемы в виде зуда, шелушения, выпадения волос после использования парфюма — лучше обратиться к трихологу для индивидуальной диагностики и лечения», — резюмировала собеседница Life.ru.