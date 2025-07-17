От перхоти до облысения: Life.ru узнал у трихолога, почему нельзя распылять духи на волосы

Большинство духов содержат высокую концентрацию спирта — до 70−80%. При нанесении на волосы и кожу головы это приводит к сильному обезвоживанию, потому что спирт буквально вытягивает влагу, делая волосы сухими, ломкими и пористыми; нарушению липидного барьера кожи — появляется шелушение, зуд, повышается чувствительность; раздражению сальных желез — может спровоцировать либо избыточную жирность, либо, наоборот, чрезмерную сухость.
Юлия Исаева.
Врач-трихолог.
Эксперт добавила, что синтетические растворители и ароматические компоненты, используемые в духах, способны вызвать аллергические реакции, дерматиты и даже повлиять на рост волос.
«Отдушки в парфюмерии — это сложные химические смеси, которые могут вызывать контактный дерматит, провоцировать аллергию, забивать волосяные фолликулы, нарушая естественное дыхание кожи головы. Если парфюм попадает на кожу регулярно, это может привести к хроническому воспалению, что, в свою очередь, способствует выпадению волос и ухудшению их качества», — предупредила Исаева.
Трихолог посоветовала отказаться от таких лайфхаков и не рисковать здоровьем ради приятного аромата, а при появлении зуда, шелушения или выпадения волос — обязательно обратиться за консультацией.
«Если вам важно, чтобы волосы пахли приятно, выбирайте специальные уходовые средства с мягкими ароматами — это сохранит и здоровье, и красоту ваших локонов. Если у вас уже появились проблемы в виде зуда, шелушения, выпадения волос после использования парфюма — лучше обратиться к трихологу для индивидуальной диагностики и лечения», — резюмировала собеседница Life.ru.
Ранее россиян, увлекающихся трендами из соцсетей, попросили не мыть волосы капсулами для стирки. Трихологи предупредили, что этот популярный лайфхак может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.