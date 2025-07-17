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В Роспотребнадзоре сообщили о регистрации теста для раннего выявления кори

Разработкой экспресс-теста на корь занимался Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии.

Источник: Аргументы и факты

Российские специалисты разработали и зарегистрировали инновационный высокоточный экспресс-тест, позволяющий выявлять заражение корью на ранних стадиях, ещё до появления первых симптомов заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Этим занимались учёные из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. В ведомстве подчеркнули, что они достигли значительного прогресса в диагностике заболевания.

«Работа велась в рамках федерального проекта “Санитарный щит страны — безопасность для здоровья”», — уточнили представители Роспотребнадзора, которых цитирует РИА Новости.

Тест действует по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР). В ведомстве отметили, ранее для выявления возбудителя использовался только иммуноферментный анализ (ИФА), проводившийся при появлении клинических симптомов заболевания.

Напомним, в мае 2024 года академик СО РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов предупредил о возможности эпидемии кори и коклюша в РФ.