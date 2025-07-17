Депутатам предложат исключить адаптацию мигрантов из задач автономий

В настоящее время в России, по его словам, около 10 миллионов новых граждан, большая часть которых «не лояльны к новой родине», они не только не разделяют ценности, и все большее влияние в этой среде приобретают радикалы. Лидер СРЗП добавил, что в сложившихся условиях действующая редакция закона об НКА и его применение не отвечают национальной безопасности РФ и способствуют замещению коренного населения.