Депутатам предложат исключить адаптацию мигрантов из задач автономий

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается исключить из числа задач национально-культурных автономий «социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов», документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
«Внести в Федеральный закон от 17 июня 1996 года N 74-ФЗ “О национально-культурной автономии”…следующие изменения: в абзаце 2 части 1 статьи 4 слова “а также осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов”.» исключить", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Также предлагается исключить возможность создания национально-культурной автономии гражданами РФ, имеющими национально-государственные образования за пределами страны.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в 90-е годы перемены в жизни России привели к всплеску внутренней миграции, и многие представители коренных народов России покинули традиционные места проживания.
«Сохранению их языка и самобытных традиций призван был способствовать закон о национально-культурных автономиях (НКА), принятый в 1996 году. Но с тех пор миграционная ситуация принципиально изменилась, к нам хлынул поток выходцев из среднеазиатских государств», — сказал политик.
В настоящее время в России, по его словам, около 10 миллионов новых граждан, большая часть которых «не лояльны к новой родине», они не только не разделяют ценности, и все большее влияние в этой среде приобретают радикалы. Лидер СРЗП добавил, что в сложившихся условиях действующая редакция закона об НКА и его применение не отвечают национальной безопасности РФ и способствуют замещению коренного населения.
«В современных реалиях многие НКА превратились в инструмент зарубежного влияния, подрывной деятельности против России в интересах других стран В этой связи мы предлагаем исключить возможность создания национально-культурной автономии гражданами РФ, имеющими национально-государственные образования за пределами страны. Кроме того, мы предлагаем исключить из числа задач автономий “социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов”, что по сути означает стимулирование притока иностранцев в Россию», — заключил Миронов.