В Госдуме раскрыли, зависит ли размер пенсии от величины зарплаты

«Размер страховой пенсии по старости действительно зависит от уровня официальной заработной платы, с которой работодатель уплачивал страховые взносы. Чем выше была официальная зарплата, тем больше в год начислялось баллов. Даже при наличии длительного трудового стажа итоговая сумма пенсии может быть весьма умеренной, если в течение трудовой жизни человек получал доход на уровне ниже среднего или часть времени работал неофициально, без отчислений», — процитировало слова Гаврилова ТАСС.