В Госдуме раскрыли, зависит ли размер пенсии от величины зарплаты

Россиянам напомнили об алгоритме формирования пенсий.
Объем уплаченных страховых взносов, а не продолжительность трудового стажа, оказывает решающее влияние на размер страховой пенсии по старости. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Размер страховой пенсии по старости действительно зависит от уровня официальной заработной платы, с которой работодатель уплачивал страховые взносы. Чем выше была официальная зарплата, тем больше в год начислялось баллов. Даже при наличии длительного трудового стажа итоговая сумма пенсии может быть весьма умеренной, если в течение трудовой жизни человек получал доход на уровне ниже среднего или часть времени работал неофициально, без отчислений», — процитировало слова Гаврилова ТАСС.
Депутат Госдумы пояснил, что если за трудовую деятельность гражданин накопил, например, 60 пенсионных баллов, то его пенсия будет составлять около 17 600 рублей в месяц, не считая индексированных выплат. Это объясняет, почему многие неработающие пенсионеры получают 18−20 тысяч рублей, даже при «нормальном» трудовом стаже.
Как сообщало URA.RU ранее, для получения высокой пенсии необходимо обладать особым статусом (например, быть военнослужащим или судьей) либо иметь очень высокую официальную зарплату и длительный стаж с максимальными отчислениями. Чтобы пенсия была выше 100 тысяч рублей, потребуется 639 баллов, то есть более 60 лет работы с максимально возможными удержаниями в Пенсионный фонд.