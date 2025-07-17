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Врач предупредил, какие проблемы могут скрываться за ноющей болью в ногах

Флеболог Белкин: Ноги могут ныть не из-за вен, а из-за позвоночника и суставов.

Источник: Комсомольская правда

У многих людей болят или «ноют» ноги, особенно к вечеру. Некоторые тут же подозревают варикоз. Врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Александр Белкин объяснил KP.RU, дело может быть совсем не в венах.

— Часто пациенты приходят с жалобами на дискомфорт в ногах, говорят: у меня варикоз, вены больные. На самом деле у многих ноги болят из-за других заболеваний. Ведь ныть и болеть ноги могут из-за заболеваний суставов, позвоночника, неврологических и прочих проблем, — пояснил эксперт.

Чтобы разобраться, что именно вызывает дискомфорт, врач посоветовал не ставить диагнозы самостоятельно, а пройти обследование. Например, можно сделать УЗИ сосудов ног. И только после этого начинать лечение. Ведь если причина не в венах, компрессионные чулки или операции не помогут.

— Варикоз — просто та проблема, которая сразу видна глазу. Но здесь важно разобраться, искать первопричину жалоб, а не назначать сразу же лечение по ликвидации вен, — подчеркнул медик.

Если у человека есть предрасположенность к варикозу, полностью избавиться от этой проблемы не получится. Даже после удачно проведенной операции болезнь может вернуться, но уже на других участках вен.