Врач предупредил, какие проблемы могут скрываться за ноющей болью в ногах

Чтобы разобраться, что именно вызывает дискомфорт, врач посоветовал не ставить диагнозы самостоятельно, а пройти обследование. Например, можно сделать УЗИ сосудов ног. И только после этого начинать лечение. Ведь если причина не в венах, компрессионные чулки или операции не помогут.