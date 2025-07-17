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Новосибирцев могут начать штрафовать за поиск запрещённого контента

Штрафовать будут за поиск экстремистских материалов.

Источник: Om1 Новосибирск

В России могут ввести штрафы за попытки найти в интернете экстремистских материалов. Документ с соответствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже одобрен комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству. Теперь его рассмотрят во втором чтении. Об этом сообщает портал News.ru.

Согласно проекту, в КоАП планируется добавить новую статью — 13.53. Она устанавливает штрафы от трёх до пяти тысяч рублей за поиск информации, которую нельзя распространять по закону. Нарушением будет считаться и доступ к таким материалам с использованием VPN.

Также в законопроекте прописана ответственность за рекламу VPN-сервисов. Для граждан — штраф от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, для компаний — от 200 до 500 тысяч рублей.

Как пояснил зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, наказание будет касаться тех, кто ищет именно экстремистские материалы. Все они указаны в специальном списке Минюста, где сейчас более 5400 наименований. Он также отметил, что документ ещё могут доработать.

Адвокат Вадим Багатурия считает, что у надзорных органов пока недостаточно технических ресурсов, чтобы отслеживать такое количество поисковых запросов.