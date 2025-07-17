Новосибирцев могут начать штрафовать за поиск запрещённого контента

Как пояснил зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, наказание будет касаться тех, кто ищет именно экстремистские материалы. Все они указаны в специальном списке Минюста, где сейчас более 5400 наименований. Он также отметил, что документ ещё могут доработать.