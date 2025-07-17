В Красноярске открылась выставка Майи Заиди — пакистанской художницы-самоучки, посвятившей свое творчество чайной культуре родной страны

Майя Заиди родилась в Пакистане, а в Красноярск переехала с родителями в 2021 году. Сегодня она учится на направлении «дизайн среды» в Сибирском федеральном университете, а живопись — её личная и долгая история, не связанная с академическим образованием. Художница признаётся, что с самых ранних лет не выпускала из рук карандаш, училась исключительно на собственных ошибках, наблюдениях и любви к материалу — без художественной школы, курсов или видеоруководств. Именно благодаря этой свободе и множеству творческих проб, как говорит художница, удалось сформировать собственный стиль.
Работы Майи — это эмоциональный дневник, написанный на языке цвета, текстур и линий. Майя объединяет реалистические элементы с экспериментом: в одной работе может уживаться и акрил, и акварель, и грубая фактура бумаги, придающая изображению живую материальность. По её словам, выбор материала никогда не случаен: «Разные поверхности дают разные эмоции». Любимая техника — акрил, однако художница также обращается к карандашу, в то время как масло, несмотря на выразительность, она использует реже из-за его медленного высыхания.
Центральная серия выставки посвящена чайной культуре Пакистана — особой, почти ритуальной стороне повседневной жизни. По словам Майи, идея возникла во время путешествия по Кашмиру: её поразила эстетика чайных лавочек — грязные чашки, облупленные чайники, старые кастрюли — всё это, как ни странно, казалось ей невероятно красивым. Эта поэзия быта и стала отправной точкой.
«Чай у нас не такой, как в России. Мы варим его из смеси молока и воды, добавляя туда чёрный чай и сахар. Получается напиток, который дольше готовится, но и вкус у него совсем другой — насыщенный, плотный, согревающий», — рассказала она журналистам на открытии. Именно этот метод заваривания вдохновил художницу на создание работы «Мужчина за плитой», где изображён момент кипения молока — таинственный и почти сакральный этап приготовления напитка.
На полотнах — сцены повседневности, наполненные теплом и уважением к родной культуре. Один из ярких образов — мальчик с полотна «Невинность у ворот», которого художница заметила на улице в старом Лахоре. Он просто сидел и смотрел — и в этом взгляде Майя увидела то, что нужно сохранить. В оформлении заднего плана картины можно заметить отсылку к мозаике мечети Вазир Хана — архитектурной жемчужины города.
Особое внимание Майя уделяет людям: детям и старикам — тем, в чьих лицах она находит искренность и живую силу. Её интерес к портрету отчасти следствие увлечения уличной фотографией: она много путешествовала по Пакистану, ловила в кадр моменты жизни, эмоции, которые теперь перешли в живопись.
Интересно, что при этом художница родом не из творческой среды. Её отец — инженер, мама — швея. Однако, как отмечает сама Майя, именно их поддержка сыграла ключевую роль в выборе пути: «Когда я уже хотела всё бросить и думала, куда пойти после Кембриджа, отец сказал: “Тебе надо идти в искусство. Без этого ты не сможешь”. И, кажется, он оказался прав».
Выставка «Вкус Пакистана» — это не просто рассказ о чае. Это искренняя попытка передать дух страны через знакомые ритуалы и лица, через наблюдения за моментами, которые в повседневности могут остаться незамеченными. Это визуальная симфония, сочинённая художницей, которая одинаково бережно относится к цветоформе и к воспоминанию.
Посетить выставку можно до конца августа в Доме дружбы народов «Родина» (проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 100В). Вход свободный.