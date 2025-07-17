В Красноярске открылась выставка Майи Заиди — пакистанской художницы-самоучки, посвятившей свое творчество чайной культуре родной страны

Майя Заиди родилась в Пакистане, а в Красноярск переехала с родителями в 2021 году. Сегодня она учится на направлении «дизайн среды» в Сибирском федеральном университете, а живопись — её личная и долгая история, не связанная с академическим образованием. Художница признаётся, что с самых ранних лет не выпускала из рук карандаш, училась исключительно на собственных ошибках, наблюдениях и любви к материалу — без художественной школы, курсов или видеоруководств. Именно благодаря этой свободе и множеству творческих проб, как говорит художница, удалось сформировать собственный стиль.