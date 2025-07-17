Трасса Хабаровск — Владивосток стоит в пробках

Несколько дорожных испытаний ждут хабаровчан, которые в текущем году выбрали провести свой отпуск у моря в соседнем Приморском крае и при этом, чтобы добраться до места, предпочли автомобильный транспорт. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по пути, на протяжении федеральной трассы А-370, встретятся участки, на которых придётся задержаться и потерять время.
Читатели нашего издания рассказывают, что обычно дорога из Хабаровска до Владивостока занимает около 10 часов — это если не нарушать правила дорожного движения и соблюдать скоростной режим. Сейчас же из-за проведения ремонтных работ может не хватить и 13 часов, но многое зависит от времени суток и плотности трафика.
По информации, предоставленной в ДСД «Дальний Восток» Росавтодора, в настоящее время дорожные работы ведутся на шести участках федеральной автотрассы А-370 «Хабаровск — Владивосток». Первый из них находится на 209 километре — это не очень далеко от села Бойцово в Бикинском округе Хабаровского края. Длина реконструируемого участка составляет 11 километров. Движение здесь организовано сейчас по одной полосе — за пропуск транспорта отвечает регулировщик.
Минуя данный участок, спустя всего шесть километров, автомобилистов ждёт ещё один ремонт — на сей раз дорожники занимаются реконструкцией мостового перехода через реку Бикин. В настоящее время на объекте снято асфальтобетонное покрытие и действует ограничение скорости в 40 километров в час. Протяжённость ремонтируемого участка составляет 2,5 километра. Хоть рабочие и торопятся, но данный объект обещают полностью сдать лишь в следующем году.
Следующий проблемный для водителей участок ждёт уже на территории Приморского края. Он начинается на подъезде к селу Пожарское на 300 километре трассы «Уссури». Протяжённость ремонтируемого отрезка составляет всего пять километров, однако они могут стать не самыми простыми. Сейчас для машин открыта только одна полоса и, чтобы избежать неразберихи, за очередность проезда здесь также отвечает регулировщик.
Особенно внимательными стоит быть водителям также на 344 километре дороги. Здесь ремонтируют мост через реку Большая Уссурка — это на подъезде к Дальнереченску. Движение сейчас организовано по одной половине моста, в то время как на другой занимаются устройством деформационных швов. Все работы обещают завершить до конца октября текущего года. Кроме того, капитальный ремонт моста идёт на 441 километре трассы — между Горными Ключами и Кировским. Здесь организован объезд.
Финальное испытание ожидает едущих к морю на своих автомобилях хабаровчан на 687 километре трассы — протяжённость участка, на котором ведутся работы, составляет 16 километров. Движение тут четырёхполосное, но сейчас для автомобилей открыты только две из них — по одной в каждом направлении — на отрезке от Алексеевки до Кипарисово.
Напомним, что летний отдых в Приморье вошел в топ-5 по размеру карманных расходов для россиян. Первые строки в топе самых дорогостоящих мест отдыха по этому критерию заняли Сочи и Анапа, далее следуют город-курорт в Алтайском крае Белокуриха и Ялта. При этом наиболее популярные регионы для поездок другие: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, и только потом — Сочи и Анапа.