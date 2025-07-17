Трасса Хабаровск — Владивосток стоит в пробках

Особенно внимательными стоит быть водителям также на 344 километре дороги. Здесь ремонтируют мост через реку Большая Уссурка — это на подъезде к Дальнереченску. Движение сейчас организовано по одной половине моста, в то время как на другой занимаются устройством деформационных швов. Все работы обещают завершить до конца октября текущего года. Кроме того, капитальный ремонт моста идёт на 441 километре трассы — между Горными Ключами и Кировским. Здесь организован объезд.