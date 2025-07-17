Правда ли, что в России ввели плату за гудки по телефону?

В частности, об этом писал Телеграм-канал Mash, передаёт ИА DEITA.RU.
Согласно описанной легенде, российские операторы начали тарифицировать время ожидания соединения, когда либо просто звучат обычные повторяющиеся сигналы, либо играет какая-нибудь мелодия.
В качестве довода в пользу введения данной меры называлось то, что из-за роста популярности мессенджеров люди стали массово отказываться от классической мобильной связи, сокращать разговоры, так что ожидание соединения зачастую стало занимать больше времени, чем сам диалог.
С официальным комментарием по этому поводу выступил Роскомнадзор. Ведомство опровергло данную информацию, заявив о том, что все российские сотовые операторы по-прежнему взимают плату с абонентов только с момента установки соединения. Однако, если во время дозвона успел заиграть автоответчик, то тогда такой звонок действительно окажется платным.
Таким образом, сами гудки или мелодия вместо них при ожидании ответа ещё не считаются соединением, и начислять плату за них не стали. Как оказалось, некоторые операторы начинают считать тариф только спустя три секунды после начала разговора по телефону. Также в России до сих пор остаются полностью бесплатными звонки на специальные сервисные номера и в экстренные службы.