Правда ли, что в России ввели плату за гудки по телефону?

Таким образом, сами гудки или мелодия вместо них при ожидании ответа ещё не считаются соединением, и начислять плату за них не стали. Как оказалось, некоторые операторы начинают считать тариф только спустя три секунды после начала разговора по телефону. Также в России до сих пор остаются полностью бесплатными звонки на специальные сервисные номера и в экстренные службы.