Хакеры атаковали миллионный блог осужденной за хищения Митрошиной в Instagram*

В отношении Александры Митрошиной ведется расследование по статье о легализации (отмывании) денег в особо крупном размере, полученных преступным путем. Блогершу задержали 7 марта в Краснодарском крае и позже этапировали в Москву. Согласно материалам следствия, с 2019 по 2022 год она получила свыше 127 млн рублей, которые переводились на счета трех индивидуальных предпринимателей. Сейчас Митрошина находится под домашним арестом. Суд также запретил ей пользоваться интернетом, передает RT.