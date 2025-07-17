Хакеры атаковали миллионный блог осужденной за хищения Митрошиной в Instagram*

Митрошина не может противостоять хакерам, взломавшим ее аккаунт в соцсети.
Страница осужденной за хищение денег блогерши Александры Митрошиной в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) была взломана кибермошенниками. Однако девушка не может ничего сделать с этим из-за судебного запрета. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов.
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«К сожалению, неустановленными лицами был взломан аккаунт Митрошиной в Instagram. Поскольку суд запретил ей пользоваться интернетом, оперативно устранить последствия этого инцидента она не может», — сказал Мушаилов для ТАСС.
В отношении Александры Митрошиной ведется расследование по статье о легализации (отмывании) денег в особо крупном размере, полученных преступным путем. Блогершу задержали 7 марта в Краснодарском крае и позже этапировали в Москву. Согласно материалам следствия, с 2019 по 2022 год она получила свыше 127 млн рублей, которые переводились на счета трех индивидуальных предпринимателей. Сейчас Митрошина находится под домашним арестом. Суд также запретил ей пользоваться интернетом, передает RT.
В 2023 году в отношении девушки возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов — она задолжала 120 млн рублей. Тогда она быстро погасила долг, и дело не дошло до разбирательства. В июне 2025 года выяснилось, что у блогерши есть еще один долг в 184 млн рублей, пишет 360.ru.
*Instagram — принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России.