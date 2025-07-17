Россия резко увеличила закупки смартфонов из Южной Кореи

Поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ в июне увеличились почти втрое.
Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию в июне 2025 года достиг максимального значения за последние шесть месяцев, увеличившись почти втрое по сравнению с маем. Это следует из данных национальной статистической службы Республики.
Поставки южнокорейских смартфонов в РФ уже третий месяц подряд демонстрируют рост. В июне объем экспорта составил 185 тысяч долларов, что в 2,7 раза больше майских показателей. В годовом выражении рост оказался менее значительным — всего на 4%. «Спрос на продукцию южнокорейских брендов в России сохраняется, несмотря на внешние ограничения», — пишут РИА Новости, ссылаясь на соответствующие данные.
В структуре мирового экспорта смартфонов из Южной Кореи Россия занимает 25-е место по итогам июня. Лидерами рейтинга остаются США (70,5 миллиона долларов), Великобритания (32,5 миллиона), Германия (23,4 миллиона), Австрия (19,5 миллиона) и Италия (15,7 миллиона). За первое полугодие 2025 года поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли на 8,5% и достигли 385 тысяч долларов.