Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия резко увеличила закупки смартфонов из Южной Кореи

Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию в июне 2025 года достиг максимального значения за последние шесть месяцев, увеличившись почти втрое по сравнению с маем. Это следует из данных национальной статистической службы Республики.

Поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ в июне увеличились почти втрое.

Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию в июне 2025 года достиг максимального значения за последние шесть месяцев, увеличившись почти втрое по сравнению с маем. Это следует из данных национальной статистической службы Республики.

Поставки южнокорейских смартфонов в РФ уже третий месяц подряд демонстрируют рост. В июне объем экспорта составил 185 тысяч долларов, что в 2,7 раза больше майских показателей. В годовом выражении рост оказался менее значительным — всего на 4%. «Спрос на продукцию южнокорейских брендов в России сохраняется, несмотря на внешние ограничения», — пишут РИА Новости, ссылаясь на соответствующие данные.

В структуре мирового экспорта смартфонов из Южной Кореи Россия занимает 25-е место по итогам июня. Лидерами рейтинга остаются США (70,5 миллиона долларов), Великобритания (32,5 миллиона), Германия (23,4 миллиона), Австрия (19,5 миллиона) и Италия (15,7 миллиона). За первое полугодие 2025 года поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли на 8,5% и достигли 385 тысяч долларов.