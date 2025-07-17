Россия резко увеличила закупки смартфонов из Южной Кореи

Поставки южнокорейских смартфонов в РФ уже третий месяц подряд демонстрируют рост. В июне объем экспорта составил 185 тысяч долларов, что в 2,7 раза больше майских показателей. В годовом выражении рост оказался менее значительным — всего на 4%. «Спрос на продукцию южнокорейских брендов в России сохраняется, несмотря на внешние ограничения», — пишут РИА Новости, ссылаясь на соответствующие данные.