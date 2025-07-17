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В «СКА-Хабаровске» подписали испанского футболиста Жорди Тура

Перед самым стартом сезона в «СКА-Хабаровске» кучно пошли подписания.

Источник: БЕЛТА

Как сообщается в хабаровском клубе, армейцы заключили контракт с воспитанником «Барселоны», испанским полузащитником Жорди Туром. Причем игрок уже находится в расположении команды.

«Жорди Тур родился на Ибице 19 мая 1998 года. Футбольное образование получал в том числе в легендарной “Барсе”, цвета которой защищал в Юношеской лиге УЕФА. После в его карьере были различные испанские команды, выступающие в Премьере Федерасьон. В прошлом сезоне Жорди выступал за “Унионистас” из города Саламанка. Провёл 21 игру, забил 1 мяч», — рассказали в ФК «СКА-Хабаровск».

Срок соглашения с полузащитником рассчитан на два года.