Лег грудью на пулемет

Но пока героизм приходилось проявлять по ночам на крышах. Бывало, за дежурство Живов тушил до 30 зажигательных бомб. Уже после гибели сына Евдокия Григорьевна вспомнит слова соседей о Толе: «если бы не он, нашего дома давно бы уже не существовало». Вспомнит и о том, как однажды, вернувшись, обнаружила на столе неостывший самовар. Толя признался, что в ее отсутствие в дом заглянула незнакомая старуха и попросила поесть. Юноша напоил ее чаем и отдал весь свой пайковый хлеб и сахар.