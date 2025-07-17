В Думе ответили на претензию Мизулиной к поправке о штрафах за поиск в интернете

В Госдуме были внесены поправки, которые усложняют передачу информации о экстремистских сообществах в правоохранительные органы. Представители Лиги безопасности интернета, в частности Екатерина Мизулина, выразили обеспокоенность тем, что новые нормы могут затруднить мониторинг таких сообществ и передачу данных в МВД. По их мнению, даже сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся выявлением экстремистского контента, рискуют быть признанными нарушителями закона. Об этом пишет РБК.
Юридические эксперты отмечают, что поправки изменяют подход к ответственности: теперь наказание может наступать не только за распространение экстремистских материалов, но и за их потребление. Это требует разработки новых механизмов доказывания умысла и регулирует доступ к пользовательским данным. При этом расплывчатые формулировки закона могут привести к негативным последствиям для обычных пользователей, а также к увеличению количества обысков и досмотров устройств в рамках расследований других уголовных дел.
Эксперты подчеркивают, что такие изменения вызывают серьёзные опасения в части правовой определённости и защиты прав граждан в цифровой среде.