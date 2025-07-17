В Думе ответили на претензию Мизулиной к поправке о штрафах за поиск в интернете

Юридические эксперты отмечают, что поправки изменяют подход к ответственности: теперь наказание может наступать не только за распространение экстремистских материалов, но и за их потребление. Это требует разработки новых механизмов доказывания умысла и регулирует доступ к пользовательским данным. При этом расплывчатые формулировки закона могут привести к негативным последствиям для обычных пользователей, а также к увеличению количества обысков и досмотров устройств в рамках расследований других уголовных дел.