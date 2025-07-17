Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Думе ответили на претензию Мизулиной к поправке о штрафах за поиск в интернете

В Госдуме были внесены поправки, которые усложняют передачу информации о экстремистских сообществах в правоохранительные органы.

В Госдуме были внесены поправки, которые усложняют передачу информации о экстремистских сообществах в правоохранительные органы. Представители Лиги безопасности интернета, в частности Екатерина Мизулина, выразили обеспокоенность тем, что новые нормы могут затруднить мониторинг таких сообществ и передачу данных в МВД. По их мнению, даже сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся выявлением экстремистского контента, рискуют быть признанными нарушителями закона. Об этом пишет РБК.

Юридические эксперты отмечают, что поправки изменяют подход к ответственности: теперь наказание может наступать не только за распространение экстремистских материалов, но и за их потребление. Это требует разработки новых механизмов доказывания умысла и регулирует доступ к пользовательским данным. При этом расплывчатые формулировки закона могут привести к негативным последствиям для обычных пользователей, а также к увеличению количества обысков и досмотров устройств в рамках расследований других уголовных дел.

Эксперты подчеркивают, что такие изменения вызывают серьёзные опасения в части правовой определённости и защиты прав граждан в цифровой среде.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше