На Байкале нашли древние артефакты при реконструкции ольхонской переправы

На острове Ольхон началась масштабная реконструкция причальных сооружений паромной переправы, соединяющей поселок Сахюрта с островом. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, работы, которые продлятся два года, проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом сезоне подрядчик возведет временный причал, чтобы обеспечить бесперебойную работу переправы во время реконструкции.