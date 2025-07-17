На Байкале нашли древние артефакты при реконструкции ольхонской переправы

На острове Ольхон началась масштабная реконструкция причальных сооружений паромной переправы, соединяющей поселок Сахюрта с островом. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, работы, которые продлятся два года, проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом сезоне подрядчик возведет временный причал, чтобы обеспечить бесперебойную работу переправы во время реконструкции.
— Реконструкция причала в Сахюрте — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры региона, — отметил министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов. — Все работы ведутся с соблюдением экологических норм и требований по сохранению историко-культурного наследия.
Уже в следующем году на месте старых сооружений появятся новые причалы. Также запланировано благоустройство территории: реконструкция 200-метрового участка дороги, организация парковочных зон, пассажирских площадок, строительство павильона для ожидания, пункта охраны и модульных туалетов. Особое внимание уделено экологии — будут установлены очистные сооружения и насосная станция для ливневых стоков.
Перед началом строительных работ археологи провели спасательные раскопки на стоянке «Перевозная». На площади 500 квадратных метров они обнаружили около 500 артефактов возрастом от 2,5 до 8 тысяч лет.
Это уже второй этап модернизации переправы. Первый был завершен в 2018 году, когда полностью реконструировали причал в Сахюрте, построили новый пирс, благоустроили территорию и установили современные системы водоочистки.
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