Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Байкале нашли древние артефакты при реконструкции ольхонской переправы

На площади 500 квадратных метров обнаружили около 500 артефактов возрастом от 2,5 до 8 тысяч лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На острове Ольхон началась масштабная реконструкция причальных сооружений паромной переправы, соединяющей поселок Сахюрта с островом. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, работы, которые продлятся два года, проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом сезоне подрядчик возведет временный причал, чтобы обеспечить бесперебойную работу переправы во время реконструкции.

— Реконструкция причала в Сахюрте — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры региона, — отметил министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов. — Все работы ведутся с соблюдением экологических норм и требований по сохранению историко-культурного наследия.

Уже в следующем году на месте старых сооружений появятся новые причалы. Также запланировано благоустройство территории: реконструкция 200-метрового участка дороги, организация парковочных зон, пассажирских площадок, строительство павильона для ожидания, пункта охраны и модульных туалетов. Особое внимание уделено экологии — будут установлены очистные сооружения и насосная станция для ливневых стоков.

Перед началом строительных работ археологи провели спасательные раскопки на стоянке «Перевозная». На площади 500 квадратных метров они обнаружили около 500 артефактов возрастом от 2,5 до 8 тысяч лет.

Это уже второй этап модернизации переправы. Первый был завершен в 2018 году, когда полностью реконструировали причал в Сахюрте, построили новый пирс, благоустроили территорию и установили современные системы водоочистки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителей Иркутской области приглашают на бесплатную семейную диагностику здоровья.