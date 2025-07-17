Драпеко рассказала о реакции россиян на возвращение уехавших артистов

Советская и российская киноактриса, депутат Государственной Думы Елена Драпеко предположила, как россияне отреагируют на возвращение артистов, которые покинули Россию после начала спецоперации.
«Смотря как артисты вернутся, и смотря какие артисты, то есть насколько много они натворили бед», — ответила парламентарий на вопрос aif.ru о возможной реакции граждан России на такие события.
«Если не “донатили” ВСУ, пусть возвращаются… Россияне — люди отходчивые, вы же знаете. Конфликт кончится, вообще добрые все будут. А пока конфликт продолжается, все напряжены. Из последних сил последнее отдают, чтобы победить», — сказала Драпеко.
Парламентарий добавила, что уехавшие артисты по возвращению в РФ должны принести публичные извинения и сделать что-нибудь хорошее, например, пойти поработать в госпиталь или поступить на альтернативную военную службу.
Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил, что многие уехавшие из России после начала СВО хотят вернуться, но не знают, как это сделать.
Напомним, звездный продюсер Сергей Дворцов заявил, что уехавшие из России артисты на Западе никому не нужны и сейчас тратят деньги, которые заработали на родине.