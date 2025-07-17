Драпеко рассказала о реакции россиян на возвращение уехавших артистов

«Если не “донатили” ВСУ, пусть возвращаются… Россияне — люди отходчивые, вы же знаете. Конфликт кончится, вообще добрые все будут. А пока конфликт продолжается, все напряжены. Из последних сил последнее отдают, чтобы победить», — сказала Драпеко.