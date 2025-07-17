Производитель парфюма «Зелински» ответил на обвинения в помощи ВСУ

«У нас нет объяснений тому, как эти товары попали туда. Мы не только не имеем никакого отношения к их поставке, но и, по сути, это вообще не наша продукция, а всего лишь некачественная имитация. Мы совершенно не имеем отношения к этой истории, которая нам нанесла значительный и прискорбный ущерб», — сообщил представитель.