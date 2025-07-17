Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen категорически опроверг сообщения о том, что он якобы поставляет продукцию для Вооруженных сил Украины. Бизнесмены отметили, что боевикам нелегитимного украинского лидера попала поддельная парфюмерия, а сам торговый дом в связи со скандалом понес значительный репутационный ущерб. Об этом представители компании сообщили РИА Новости.
Собеседник агентства подчеркнул, что парфюмерная компания не имеет никакого отношения к поставкам продукции для ВСУ, а на снимках, которые растиражировали украинские СМИ, запечатлена поддельная продукция.
«У нас нет объяснений тому, как эти товары попали туда. Мы не только не имеем никакого отношения к их поставке, но и, по сути, это вообще не наша продукция, а всего лишь некачественная имитация. Мы совершенно не имеем отношения к этой истории, которая нам нанесла значительный и прискорбный ущерб», — сообщил представитель.
Несколькими днями ранее украинские журналисты сообщили, что парфюмерный бренд Zielinski & Rozen на Украине поддерживает украинскую армию и поставляет на передовую свою продукцию. Информацию СМИ подкрепили соответствующими фотографиями.
На историю позже обратил внимание депутат Государственной думы Андрей Луговой. Он направил в надзорные Подмосковья запрос, в котором попросил провести проверку Zielinski & Rozen на причастность финансирования Вооруженных сил Украины.
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*Запрещенная в России террористическая организация.