В Красноярске скончался музыкант Михаил Чёрный

Красноярская сцена понесла невосполнимую утрату. 13 июля ушел из жизни талантливый барабанщик и вокалист Михаил Чёрный, известный как бессменный участник группы Below The Sun и бас-гитарист и вокалист группы Dura.
Коллеги музыканта в своих социальных сетях сказали о том, что для них это очень тяжелый удар, с которым им всем придется справляться. Друзья и близкие вспоминают Михаила как светлого и доброго человека и настоящего профессионала своего дела.
Прощание с музыкантом состоится сегодня 17 июля по адресу: Енисейский тракт 8к/2, в 16:00.
Михаил Чёрный внес значительный вклад в развитие музыки Красноярска. Сибирское трио Dura, в котором он играл, с 2019 года создавало атмосферную музыку, описываемую как «ил, образовавшийся на берегах Енисея», сочетая элементы дрон, дум, пост и дэт-метала.
Как раннее писал «МК в Красноярске», «Я выбираю свободу в музыке»: интервью с красноярской скрипачкой, не играющей классику. На мой взгляд, чтобы делать что-то достойно, нужно посвятить себя этому.