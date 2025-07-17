Пленный украинский военнослужащий Петр Климишевский из Львова в беседе с РИА Новости заявил, что среди командования Вооружённых сил Украины наблюдаются русофобские и ультраправые настроения. По его словам, отдельные офицеры отдавали нацистские приветствия и имели на теле татуировки с изображением трезубцев и свастик.
Он отметил, что подобная идеология, по его наблюдениям, была распространена именно среди офицеров, которые не имели реального боевого опыта. Эти командиры, по словам Климишевского, занимали высокие должности, однако сами участия в боях не принимали.
Климишевский подчеркнул, что его разочарование усилилось после того, как стало ясно: те, кто давал приказы, не были подготовлены к реальным боевым действиям и придерживались радикальных взглядов, далеких от интересов обычных солдат.
Ранее сообщалось, что журналисты французского издания Monde при мониторинге соцсетей обнаружили более 350 бойцов Вооруженных сил Украины, которые использовали нацистскую символику.