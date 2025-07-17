Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный Климишевский: командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой

По словам пленного, некоторые офицеры отдавали нацистские приветствия.

Источник: Аргументы и факты

Пленный украинский военнослужащий Петр Климишевский из Львова в беседе с РИА Новости заявил, что среди командования Вооружённых сил Украины наблюдаются русофобские и ультраправые настроения. По его словам, отдельные офицеры отдавали нацистские приветствия и имели на теле татуировки с изображением трезубцев и свастик.

Он отметил, что подобная идеология, по его наблюдениям, была распространена именно среди офицеров, которые не имели реального боевого опыта. Эти командиры, по словам Климишевского, занимали высокие должности, однако сами участия в боях не принимали.

Климишевский подчеркнул, что его разочарование усилилось после того, как стало ясно: те, кто давал приказы, не были подготовлены к реальным боевым действиям и придерживались радикальных взглядов, далеких от интересов обычных солдат.

Ранее сообщалось, что журналисты французского издания Monde при мониторинге соцсетей обнаружили более 350 бойцов Вооруженных сил Украины, которые использовали нацистскую символику.