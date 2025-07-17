Жителям Иркутска предлагают пройти курс по управлению деньгами

Центральный Банк России запустил для жителей Иркутска бесплатную образовательную программу «Практичные финансы: от знаний к действиям». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, курс поможет разобраться, как грамотно решать повседневные денежные вопросы и использовать доступные финансовые инструменты.
— Программа состоит из 9 интерактивных модулей длительностью от 10 до 40 минут каждый. Участники могут изучать материалы в удобном режиме, без жестких сроков. Особенно полезен курс будет новичкам, но и более опытные в финансовых вопросах слушатели найдут для себя нужную информацию, — сказано в сообщении администрации.
После успешного прохождения всех уроков каждый участник получит персональный сертификат, подтверждающий полученные знания.