Погиб тренер олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина

Последний бой российский боксер провёл в ночь на 28 марта 2021 года против британца Диллиана Уайта. Поединок, состоявшийся в рамках вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде в пользу британского спортсмена.