Погиб тренер олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина

Тренер олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина, Игорь Нестеров, погиб при выполнении боевого задания в Африке. Об этом сообщается на официальной странице промоутерской компании «Мир бокса» во ВКонтакте.
«Это большая потеря для всей боксерской семьи. Игорь был человеком с высоким чувством долга и настоящим патриотом», — говорится в заявлении организации.
Александр Поветкин — чемпион мира 2003 года, двукратный победитель чемпионатов Европы (2002 и 2004), а также олимпийский чемпион Игр в Афинах 2004 года.
В июне 2021 года Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры, однако прошлой зимой не исключал возможность возвращения, если позволит состояние здоровья.
В декабре 2024 года он оставил пост заместителя губернатора Вологодской области.
Последний бой российский боксер провёл в ночь на 28 марта 2021 года против британца Диллиана Уайта. Поединок, состоявшийся в рамках вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде в пользу британского спортсмена.
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