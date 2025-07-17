Священник ответил, как церковь относится к татуировкам

«В Ветхозаветной книге Левит написано: “не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь”. В Новом Завете о татуировках не говорится ничего, однако есть слова апостола Павла: “все мне позволительно, но не все полезно”. Таким образом, прямого запрета нет», — пояснил отец Феодорит.