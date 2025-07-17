Священник ответил, как церковь относится к татуировкам

Православная церковь прямо не запрещает татуировки, но и не одобряет, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).
По словам священнослужителя, о запрете на различные манипуляции с телом говорится в Ветхом Завете, однако ветхозаветный запрет не является прямым.
«В Ветхозаветной книге Левит написано: “не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь”. В Новом Завете о татуировках не говорится ничего, однако есть слова апостола Павла: “все мне позволительно, но не все полезно”. Таким образом, прямого запрета нет», — пояснил отец Феодорит.
Однако он добавил, что православная церковь все же не одобряет татуировки, поскольку «Господь создал человека таким, как он есть».
Иеромонах Феодорит, говоря об исключениях, отметил, что некоторые православные, живущие среди мусульман, набивают себе татуировки в виде креста на руке в качестве обозначения символа своей веры.
Ранее иеромонах Феодорит объяснил, нужно ли освящать автомобили.