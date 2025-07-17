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В Красноярске после возгорания автобуса началась прокурорская проверка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания пассажирского автобуса, которое произошло 16 июля в центре Красноярска рядом с остановкой «Красная площадь».

Источник: Соцсети

По предварительным данным, огонь вспыхнул в моторном отсеке автобуса, следовавшего по маршруту № 2 «ЖД вокзал — автовокзал Восточный». Транспорт принадлежит ООО «Экипаж ГО».

Пассажиры успели самостоятельно покинуть салон, никто не пострадал. Пожарные и сотрудники полиции оперативно прибыли на место, возгорание было ликвидировано. Причины инцидента устанавливаются.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе техническому состоянию транспорта. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования, сообщает краевая прокуратура.