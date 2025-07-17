В Красноярске после возгорания автобуса началась прокурорская проверка

По предварительным данным, огонь вспыхнул в моторном отсеке автобуса, следовавшего по маршруту № 2 «ЖД вокзал — автовокзал Восточный». Транспорт принадлежит ООО «Экипаж ГО».
Пассажиры успели самостоятельно покинуть салон, никто не пострадал. Пожарные и сотрудники полиции оперативно прибыли на место, возгорание было ликвидировано. Причины инцидента устанавливаются.
В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе техническому состоянию транспорта. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования, сообщает краевая прокуратура.