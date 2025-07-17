Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 июля

Близнецы почувствуют уверенность и желание заявить о себе. День подходит для публичных выступлений и активного взаимодействия с окружающими. При этом важно не переоценивать свои силы и обращать внимания на детали. В личных отношениях возможны недопонимания, если не соблюдать баланс между тем, чтобы говорить и слушать.