При этом накануне Европейский суд по правам человека признал вину Украины в непринятии надлежащих мер по предотвращению насилия и спасению людей во время столкновений в Одессе 2 мая 2014 года. В ноябре 2024 года бывший сотрудник украинской спецслужбы Александр Мазур рассказал как сотрудников Службы безопасности Украины, выступающих против майдана, сжигали в Доме профсоюзов в Одессе.