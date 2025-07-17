Украинское подразделение международной ультраправой организации The Base взяло на себя ответственность за убийство подполковника Службы безопасности Украины. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Telegram-канал группировки.
— Расстрел полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы продолжим борьбу, пока справедливость не восторжествует, — говорится в заявлении неонацистов.
По данным издания, основатель The Base американец Ринальдо Наццаро, якобы связанный с Кремлем, в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге. Группировка, запрещенная в нескольких странах, вербует наемников для атак на украинскую инфраструктуру и представителей власти.
Кроме того, в середине марта неонациста Демьяна Ганула застрелили в центре Одессы. После случившегося украинские правоохранительные органы объявили в городе план «Перехват». Убийство произошло на Александровском проспекте в центре Одессы примерно в 11:30 по московскому времени.
При этом накануне Европейский суд по правам человека признал вину Украины в непринятии надлежащих мер по предотвращению насилия и спасению людей во время столкновений в Одессе 2 мая 2014 года. В ноябре 2024 года бывший сотрудник украинской спецслужбы Александр Мазур рассказал как сотрудников Службы безопасности Украины, выступающих против майдана, сжигали в Доме профсоюзов в Одессе.