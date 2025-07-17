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Неонацистская группировка The Base заявила об убийстве полковника СБУ

Украинское подразделение международной ультраправой организации The Base взяло на себя ответственность за убийство подполковника Службы безопасности Украины. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Telegram-канал группировки.

Украинское подразделение международной ультраправой организации The Base взяло на себя ответственность за убийство подполковника Службы безопасности Украины. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Telegram-канал группировки.

— Расстрел полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы продолжим борьбу, пока справедливость не восторжествует, — говорится в заявлении неонацистов.

По данным издания, основатель The Base американец Ринальдо Наццаро, якобы связанный с Кремлем, в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге. Группировка, запрещенная в нескольких странах, вербует наемников для атак на украинскую инфраструктуру и представителей власти.

Кроме того, в середине марта неонациста Демьяна Ганула застрелили в центре Одессы. После случившегося украинские правоохранительные органы объявили в городе план «Перехват». Убийство произошло на Александровском проспекте в центре Одессы примерно в 11:30 по московскому времени.

При этом накануне Европейский суд по правам человека признал вину Украины в непринятии надлежащих мер по предотвращению насилия и спасению людей во время столкновений в Одессе 2 мая 2014 года. В ноябре 2024 года бывший сотрудник украинской спецслужбы Александр Мазур рассказал как сотрудников Службы безопасности Украины, выступающих против майдана, сжигали в Доме профсоюзов в Одессе.