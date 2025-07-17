Профессор Шамин сказал об угрозе пользования телефоном во время грозы

Во время грозы молния может ударить в металлический зонт или в человека, который разговаривает по телефону, держа его у головы. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил доктор физико-математических наук, профессор Университета Правительства Москвы Роман Шамин.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области молния ударила в трех рыбаков, которые находились на берегу реки. По данным СМИ, один мужчина погиб мгновенно, а двое других получили незначительные повреждения, избежав серьезных травм благодаря резиновой обуви.
«Когда находитесь в зоне грозы, то надо сделать так, чтобы вы ничем не выделялись на фоне окружающего. Кроме того, нужно, чтобы у вас не было металлических предметов, которые как раз и притягивают молнии. Зонт часто содержит металлические конструкции, которые возвышаются над человеком. Если держать зонт за ручку, а она из металла, то вполне возможно, что в него может попасть молния. В этом случае это будет трагично. Удочки тоже, особенно если они из токопроводящих материалов. Сейчас современные удочки такие и бывают — это тоже риск для попадания молнии. С телефонами в каком-то смысле риски меньше, потому что он сам небольшой, но поскольку это все равно такая концентрированная металлическая конструкция, а если еще человек будет держать его около головы во время грозы, то это повысит риск удара молнии. То есть если телефон лежит в кармане, то ничего подобного не будет», — сказал собеседник издания.
Шамин также отметил, что притянуть молнию может даже головной убор с декоративными металлическими элементами или простая заколка, но тоже из металла.
«Есть риск попадания молнии в человека, если он носит какие-то головные уборы с декоративными металлическими элементами или металлические заколки. Это, наверное, лучше снять в грозу. То есть нужно поменьше металлических объектов и также, чтобы они не были высоко. Но все-таки надо понимать, что все это без фанатизма. Конечно, какая-нибудь металлическая пуговица не притянет молнию. Но если у человека есть с собой металлическая проволока, то лучше, конечно, ее убрать», — добавил он.
До этого Шамин рассказывал aif.ru, что участившиеся удары молний, в результате которых погибли и пострадали люди, связаны с изменением климата.