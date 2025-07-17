Профессор Шамин сказал об угрозе пользования телефоном во время грозы

«Когда находитесь в зоне грозы, то надо сделать так, чтобы вы ничем не выделялись на фоне окружающего. Кроме того, нужно, чтобы у вас не было металлических предметов, которые как раз и притягивают молнии. Зонт часто содержит металлические конструкции, которые возвышаются над человеком. Если держать зонт за ручку, а она из металла, то вполне возможно, что в него может попасть молния. В этом случае это будет трагично. Удочки тоже, особенно если они из токопроводящих материалов. Сейчас современные удочки такие и бывают — это тоже риск для попадания молнии. С телефонами в каком-то смысле риски меньше, потому что он сам небольшой, но поскольку это все равно такая концентрированная металлическая конструкция, а если еще человек будет держать его около головы во время грозы, то это повысит риск удара молнии. То есть если телефон лежит в кармане, то ничего подобного не будет», — сказал собеседник издания.