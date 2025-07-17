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Позднякова рассказала, насколько замеченные над Москвой мамматусы опасны

Вымеобразные облака появляются из-за неоднородной атмосферы.

Источник: Аргументы и факты

Жители Москвы 16 июля заметили в небе необычные ячеистые облака, которые носят название «мамматусы». Синоптик Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru рассказала, чем они могут быть опасны для человека.

«Облака не опасны, но опасность могут представлять те явления, которые возникают в результате формирования этих облаков», — пояснила эксперт.

Позднякова отметила, что мамматусы, как правило, появляются во время грозы.

«Эти облака являются разновидностью кучево-дождевых облаков. А с кучево-дождевыми облаками чаще всего случаются грозы и град», — напомнила синоптик.

15 июля в столице прошел сильный ливень, на следующий день дожди продолжились, но стали кратковременными. Столбик термометра в течение дня поднимался до +25 градусов.

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