То землетрясение, то молния: непогода в США унесла жизнь человека

В результате молнии, которая ударила по полигону для стрельбы из лука в штате Нью-Джерси, США, погиб один человек, еще 13 признаны пострадавшими. Об этом ранним утром в четверг, 17 июля, сообщает американская газета New York Times (NYT) со ссылкой на местных правоохранителей.