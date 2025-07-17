То землетрясение, то молния: непогода в США унесла жизнь человека

В результате молнии, которая ударила по полигону для стрельбы из лука в штате Нью-Джерси, США, погиб один человек, еще 13 признаны пострадавшими. Об этом ранним утром в четверг, 17 июля, сообщает американская газета New York Times (NYT) со ссылкой на местных правоохранителей.
«Полиция сообщила, что один человек погиб и 13 пострадали в результате удара молнии на открытом стрельбище из лука в городке Джексон, штат Нью-Джерси, в среду вечером», — говорится в сообщении иностранного СМИ.
Как KP.RU писал ранее, вечером в среду, 16 июля, стало известно, что у берегов Аляски, недалеко от Алеутских островов, произошло сильное землетрясение. По данным специалистов Национальной метеорологической службы США, существует даже угроза цунами.
Однако уже два часа после стихийного бедствия это предупреждение отменили.