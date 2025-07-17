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Липовой предрек быстрый конец спецподразделению ГУР с роботами под Сумами

Спецподразделение ГУР перебросили к границе с Курской областью.

Источник: Аргументы и факты

Переброшенное в Сумскую область спецподразделение Главного управления разведки Украины (ГУР) Rhinos Group ждет бесславный конец, как и другие хваленые элитные подразделения ВСУ. Об этом aif.ru заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Их ждет бесславный конец, как и все другие хваленые элитные части, подразделения, которые готовились и в Европе, и на всех полевых учебных центрах в Западной Украине», — сказал генерал.

Новое спецподразделение владеет большим количеством робототехники и попытается применить ее в зоне боевых действий, считает Липовой.

«ВСУ, судя по всему, больше некого перебрасывать», — добавил собеседник aif.ru.

О переброске спецподразделения Rhinos Group ГУР Украины в приграничье Сумской области сообщал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с Северной группировкой войск ВС РФ. Новое украинское подразделение прежде не участвовало в боях.