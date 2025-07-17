«Аврора» запускает дополнительные рейсы на Сахалин из Хабаровска

Напомним, с 21 июля по 29 августа авиакомпании «ХабАвиа» и «Аврора» начнут выполнять регулярные рейсы по маршрутам Николаевск-на-Амуре — Аян — Чумикан. Продажа билетов уже открыта. Полеты будут осуществляться ежедневно, кроме выходных. Направление Николаевск-на-Амуре — Аян — Чумикан обслуживают «Хабаровские авиалинии» на самолетах L-410.