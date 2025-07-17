«Аврора» запускает дополнительные рейсы на Сахалин из Хабаровска

С 25 июля по 29 августа авиакомпания «Аврора» расширяет расписание полетов в Оху из Южно-Сахалинска и Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Рейс Хабаровск — Оха будет выполняться по пятницам: вылет в 14:30, прилет в 17:40. Обратный рейс запланирован в 12:20, прилет — в 13:30. Стоимость билета составит от 5 843 рублей.
Полеты будут выполняться на самолетах DHC-8 Q300.
Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании, в контакт-центре по бесплатному телефону
Напомним, с 21 июля по 29 августа авиакомпании «ХабАвиа» и «Аврора» начнут выполнять регулярные рейсы по маршрутам Николаевск-на-Амуре — Аян — Чумикан. Продажа билетов уже открыта. Полеты будут осуществляться ежедневно, кроме выходных. Направление Николаевск-на-Амуре — Аян — Чумикан обслуживают «Хабаровские авиалинии» на самолетах L-410.