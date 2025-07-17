В Омске вандалы изуродовали старинную фотографию в Камергерском переулке

«Да что ж за звери такие! Вандалы испортили старинную фотографию, украшающую Камергерский переулок. Причем вырезали именно лица детей и подрисовали смайлики. У нас нет слов… Омичи, вы разве не хотите жить в ухоженном городе?», — говорится в сообщении.