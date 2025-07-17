В Омске вандалы изуродовали старинную фотографию в Камергерском переулке

Пост об очередном акте вандализма появился вчера, 16 июля, в телеграм-канале «Омск_путеводитель».
«Да что ж за звери такие! Вандалы испортили старинную фотографию, украшающую Камергерский переулок. Причем вырезали именно лица детей и подрисовали смайлики. У нас нет слов… Омичи, вы разве не хотите жить в ухоженном городе?», — говорится в сообщении.
На прикрепленной к посту фотографии хорошо видна «работа» неизвестных вандалов: вместо лиц детей — отодранное изображение с нацарапанными «улыбками». Омичи в комментариях крайне негативно отозвались на действия вандалов. Также читатели канала выразили надежду, что фотография будет скоро заменена и как-то защищена от дальнейших посягательств городских хулиганов.