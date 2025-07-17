Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Петербурга

В петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что воздушная гавань сейчас не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в 00:35 сообщалось о введении ограничений на полеты в аэропорту Калуги. Об их снятии Росавиация пока не уведомляла.