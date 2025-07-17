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Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Петербурга

В петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что воздушная гавань сейчас не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в 00:35 сообщалось о введении ограничений на полеты в аэропорту Калуги. Об их снятии Росавиация пока не уведомляла.