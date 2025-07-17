В ГД объяснили тонкости поправок о VPN: чем обычный поиск информации будет отличаться от правонарушения

Позже адвокат Илья Ремесло объяснил новые нормы. Так, уточнил эксперт, если человек наткнулся на свастику, цитаты Гитлера в Интернете — его никто не будет штрафовать. Ответственность наступает, если человек целенаправленно ищет материал вроде книги Гитлера «Моя борьба» или страницы «Правого сектора»**, или иной материал, который однозначно внесен в Список Минюста. И только, если он это делает с заведомым умыслом.