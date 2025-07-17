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В ГД объяснили тонкости поправок о VPN: чем обычный поиск информации будет отличаться от правонарушения

Депутат Горелкин: Граждане РФ смогут свободно пользоваться VPN в законных целях.

Источник: Комсомольская правда

Граждане России будут свободно использовать VPN в законных целях, однако если человек будет пользоваться им для преступлений, в суде это будет отягчающим обстоятельством. Об этом в Telegram-канале сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Также вводятся штрафы за рекламу VPN, которая, напомню, была запрещена еще весной прошлого года», — отметил парламентарий.

Кроме того, Антон Горелкин успокоил: добросовестно, для рабочего или личного использования пользоваться VPN-сервисами будет можно. Штрафов за это никто вводить не будет.

Накануне, напомним, еще два российских политика разъясняли детали и тонкости новых предложенных поправок в КоАП. Так, глава комитета Государственной думы РФ по информполитике Сергей Боярский отметил, что на территории страны не предусмотрено каких-либо санкций и штрафов за использование VPN при подключении к социальной сети Instagram* и Facebook*.

Боярский также отметил, что россиян не будут штрафовать за просмотр видео с интервью иноагентов. При этом денежное взыскание может грозить гражданам РФ, которые смотрят на платформе YouTube видео экстремистской организации, если они находятся в списке соответствующих запрещенных материалов.

Позже адвокат Илья Ремесло объяснил новые нормы. Так, уточнил эксперт, если человек наткнулся на свастику, цитаты Гитлера в Интернете — его никто не будет штрафовать. Ответственность наступает, если человек целенаправленно ищет материал вроде книги Гитлера «Моя борьба» или страницы «Правого сектора»**, или иной материал, который однозначно внесен в Список Минюста. И только, если он это делает с заведомым умыслом.

Также сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, вводящие штрафы за передачу абонентского номера без разрешения. Максимальное наказание для граждан составит 50 тысяч рублей. Изменения планируется включить в Кодекс об административных правонарушениях в рамках законопроекта о штрафах за нарушения в транспортно-экспедиционной сфере.

* Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.

** Запрещенная в России террористическая организация.