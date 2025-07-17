В воздушных силах Украины в общей сложности насчитывается больше сотни самолетов, однако при этом ВСУ испытывают дефицит летчиков. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что ВКС России уничтожили истребитель МиГ-29 украинских военно-воздушных сил.
«Истребителей МиГ-29 у Украины осталось, наверное, где-то полтора-два полка — от 55 до 70 самолетов. Но это те, которые находятся на ходу, которые на ремонте стоят и те, которые еще можно при желании восстановить. Также у них осталось около двух эскадрилий Су-24 — 15−17 самолетов. Штурмовиков Су-25 вообще мало, наверное, наберется одна эскадрилья — 12−15 штук. Также есть у них Су-27, но тоже, наверное, в количестве максимум 12−17 машин. Кроме того, у Украины есть еще около 40−45 единиц различных вертолетов. Но они на передовой сейчас практически не появляются. Американских F-16, по моим данным, пять-шесть штук осталось», — сказал собеседник издания.
Попов отметил, что при таком количестве самолетов у Украины есть дефицит инженерно-технического состава и летчиков.
«Это достаточно большое количество самолетов, но вопрос здесь в другом, а смогут ли они их все поднять в воздух? Этого у них не получается — или они их ремонтируют, или регламентные работы производят, или занимаются авиационным каннибализмом, то есть разбираются на запчасти. Также у них не хватает техников, механиков, инженерно-технического состава. В дефиците на Украине и летчики. По здоровью или по возрасту их уже списали. Многие уже потеряли желание участвовать в боевых действиях и уволились по этой причине. Кто-то получил ранения при катапультировании или при аварийных посадках», — отметил он.
Попов также рассказывал aif.ru, что российские военные, которые сбили украинский истребитель МиГ-29, могут быть награждены медалями и финансовым поощрением.
До этого генерал сообщил aif.ru, как российские силы сбили МиГ-29 украинских военно-воздушных сил.