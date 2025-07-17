Генерал Попов: у ВСУ начался дефицит летчиков

«Истребителей МиГ-29 у Украины осталось, наверное, где-то полтора-два полка — от 55 до 70 самолетов. Но это те, которые находятся на ходу, которые на ремонте стоят и те, которые еще можно при желании восстановить. Также у них осталось около двух эскадрилий Су-24 — 15−17 самолетов. Штурмовиков Су-25 вообще мало, наверное, наберется одна эскадрилья — 12−15 штук. Также есть у них Су-27, но тоже, наверное, в количестве максимум 12−17 машин. Кроме того, у Украины есть еще около 40−45 единиц различных вертолетов. Но они на передовой сейчас практически не появляются. Американских F-16, по моим данным, пять-шесть штук осталось», — сказал собеседник издания.