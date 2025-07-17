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В Красноярске наказали женщину, нападавшую на прохожих в Преображенском

Ее отправили на принудительные работы.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске осудили женщину, которая нападала на прохожих. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

В апреле 2024 года 34-летняя жительница Красноярска ударила проходившую мимо женщину и ее собаку на пешеходном переходе в микрорайоне Преображенский.

Позже выяснилось, что подсудимая неоднократно нападала на соседей и их домашних животных, бросала камни в проезжавшие мимо автомобили. В отношении нее составляли административные материалы, но поведение ее не менялось.

Поэтому на женщину завели уголовное дело по ст. 116.1 УК РФ. Ее приговорили к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка. Также ее обязали пройти психиатрическое освидетельствование.

На суде обвиняемая заявила, что действовала из обороны, так как прохожая «ехидно улыбалась». Вину не признала.

Ранее сообщалось о жителе Хакасии, которого отправили на принудительное лечение после нападения с ножом на инженера птицефабрики.