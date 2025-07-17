Названа причина, почему омский «Авангард» ещё не подписал Потуральски

В прошлом сезоне 31-летний Потуральски играл в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». За 59 матчей он набрал 73 очка (30 голов и 43 передачи). В общей сложности в АХЛ у него — 527 игр и 493 очка. В НХЛ нападающий выходил на лёд девять раз, где отметился тремя результативными передачами.