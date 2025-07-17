Названа причина, почему омский «Авангард» ещё не подписал Потуральски

Контракт с американским нападающим Эндрю Потуральски до сих пор не зарегистрирован. По информации «Матч ТВ», причина — возможное превышение установленного потолка зарплат. На сезон-2025/26 эта сумма составляет 900 миллионов рублей.
Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что руководство клуба уже планирует заняться расчисткой платёжной ведомости.
В прошлом сезоне 31-летний Потуральски играл в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». За 59 матчей он набрал 73 очка (30 голов и 43 передачи). В общей сложности в АХЛ у него — 527 игр и 493 очка. В НХЛ нападающий выходил на лёд девять раз, где отметился тремя результативными передачами.
Ранее инсайдер Артур Хайруллин сообщил, что «Авангард» готовится к подписанию легионера.