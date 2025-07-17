На полях Красноярского края обнаружены масштабные заросли конопли

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора в ходе операции «Мак» выявили обширные площади, заросшие дикорастущей коноплей, на сельскохозяйственных землях. Общая площадь зараженных участков достигла 1179,51 гектара.
Шарыповском, здесь 602 га, в Назаровском — 232 га, Ачинском — 183 га и Боготольском — 100 га районах. Также конопля зафиксирована на неиспользуемых землях в Восточной группе районов края. Все территории находятся в частной собственности.
Владельцам земельных участков были вынесены предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства. Информация о выявленных случаях направлена в правоохранительные органы и органы местного самоуправления.
На первом этапе операции были уничтожены пять очагов произрастания конопли на общей площади 885,6 гектара. Работа по выявлению и ликвидации подобных нарушений будет продолжена до конца осени.
Как раннее писал «МК в Красноярске», пожилой пациент красноярской больницы сделал наркотики из конопли. Полиция нашла и забрала у мужчины наркотики весом более 470 граммов.