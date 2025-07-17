Директор психинтерната в Биробиджане заставлял пациентов строить ему дачу

Следственные органы установили, что в период с 2023 по 2024 годы директор учреждения привлекал проживающих там пациентов к обустройству и строительству его личной дачи. При этом обвиняемому было известно, что данные граждане страдают психическими расстройствами, признаны недееспособными и не могут осознавать характер и последствия совершаемых над ними действий.