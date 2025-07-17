В Братске наградили подростка за спасение тонущей девушки

Владислав вместе с мамой находился в излюбленном месте отдыха жителей Правобережного района — на острове Зуй. В какой-то момент он увидел, как девушка, которая плавала рядом с компанией мальчишек, пропала. Как сейчас вспоминает сам Владислав, он ни на минуту не сомневался, бросился спасать утопающую. 12-летнему парню удалось найти девушку, которая уже пошла на дно, и вытянуть ее на поверхность воды, — написал Александр Дубровин.