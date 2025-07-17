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В Братске наградили подростка за спасение тонущей девушки

В Братске наградили 12-летнего ученика школы № 19 Владислава Кубика. Он спас девушку, которая едва не утонула у острова Зуй в Правобережном районе Братска. Об этом у себя в телеграм-канале написал мэр Александр Дубровин, сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: Соцсети

Владислав вместе с мамой находился в излюбленном месте отдыха жителей Правобережного района — на острове Зуй. В какой-то момент он увидел, как девушка, которая плавала рядом с компанией мальчишек, пропала. Как сейчас вспоминает сам Владислав, он ни на минуту не сомневался, бросился спасать утопающую. 12-летнему парню удалось найти девушку, которая уже пошла на дно, и вытянуть ее на поверхность воды, — написал Александр Дубровин.

Мама подростка, Наталия Владимировна, тут же поспешила на помощь. По словам самого подростка, которые в своем посте приводит мэр, он не мог поступить по-другому, когда человек оказался в беде. Благодарственное письмо мэр вручил школьнику лично.

В сообщении Александра Дубровина также подчеркивается, что отец Владислава — ветеран СВО, награжден медалью «За отвагу».