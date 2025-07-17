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Иеромонах Феодорит назвал запрещенные изображения для тату

Священник, говоря о татуировках, процитировал Ветхий Завет.

Источник: АиФ Воронеж

В Библии нет прямого запрета на нанесение татуировок на тело, однако некоторые изображения делать не следует, рассказал в беседе с aif.ru иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).

По словам священнослужителя, в Ветхом Завете указано, что не следует «накалывать на себе письмена».

Однако ветхозаветный запрет, отметил отец Феодорит, не является прямым.

«С другой стороны, категорически неприемлемы татуировки языческого характера», — добавил он.

Собеседник aif.ru подчеркнул, что православная церковь не запрещает, но и не одобряет татуировки.

Ранее иеромонах Феодорит назвал три места, которые нельзя освящать.