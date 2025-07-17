Почему не бросают дачи, которые ежегодно заливает Амур

― Хорошо, ― подтверждает Зинаида Петровна, ожидающая теплоход на Дубки. ― У нас на Дубках, правда, света нет, молодежи это не по душе. Я как-то внуков с собой привезла, говорю им: «Вы только посмотрите, какая природа вокруг, тишина, воздух чистый и птицы поют!» А они в панике: «Телефоны сейчас разрядятся, и мы будем не на связи!» Исстрадались, пока в город не вернулись, больше не хотят со мной на дачу. Так вот только мы, старики, туда и ездим. Постепенно уходим, дачи и остаются. А самой бросить дачу даже в голову не приходило!