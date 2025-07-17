Страх света и смерть: врач предупредил о росте случаев опасной инфекции

Есть два вида менингококковых инфекций. Один — бактериальный — менингит, это воспаление твердой мозговой оболочки. Второй — вирусный, он менее опасный, пояснил в разговоре с aif.ru врач-терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.