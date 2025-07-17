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Страх света и смерть: врач предупредил о росте случаев опасной инфекции

За первые пять месяцев 2025 года было выявлено 1 266 случаев менингита.

Источник: Аргументы и факты

В России выросла заболеваемость менингококковой инфекцией, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. За первые пять месяцев 2025 года было выявлено 1 266 случаев, что на 260% выше, чем за аналогичный период 2024-го.

Раньше менингококковая инфекция чаще встречалась в детских садах и школах, теперь же начало расти число заражений взрослых, причем с повышенным риском летального исхода.

Как передается менингококковая инфекция.

Есть два вида менингококковых инфекций. Один — бактериальный — менингит, это воспаление твердой мозговой оболочки. Второй — вирусный, он менее опасный, пояснил в разговоре с aif.ru врач-терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Тот, который опасный, передается воздушно-капельным путем», — отметил врач.

Чаще всего возбудители менингита передаются при разговоре, кашле или чихании.

Какие симптомы указывают на менингит.

«Первое — это высокая температура. Человек жалуется на головную боль, светобоязнь, ему больно смотреть на свет», — сказал Жемчугов.

Нужно любым путем не допускать температуры и использовать все подручные средства, чтобы ее сбить. При малейших подозрениях на менингит нужно обращаться к врачу.

Степень осложнений и вероятность летального исхода пропорциональна высоте температуры.

Какие последствия менингита и меры профилактики.

«Последствия бывают такие, что появляется инвалидность по причине нарушения функций мозга или вплоть до летального исхода», — подчеркнул иммунолог.

К осложнениям также относят гидроцефалию, нарушения зрения, слуха, речи, памяти, параличи, эпилепсию, психические расстройства и прочее.

Говоря о профилактике, Жемчугов отметил, что при выявлении очага заражения контактных лиц вакцинируют.

«Обычно вакцинируют все-таки в очагах, не всех подряд. Но и по желанию, конечно. Вакцина очень эффективна», — сказал он.

Также следует соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки и поддерживать иммунитет с помощью зарядки и правильного питания.