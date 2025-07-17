Страх света и смерть: врач предупредил о росте случаев опасной инфекции

В России выросла заболеваемость менингококковой инфекцией, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. За первые пять месяцев 2025 года было выявлено 1 266 случаев, что на 260% выше, чем за аналогичный период 2024-го.
Раньше менингококковая инфекция чаще встречалась в детских садах и школах, теперь же начало расти число заражений взрослых, причем с повышенным риском летального исхода.
Как передается менингококковая инфекция.
Есть два вида менингококковых инфекций. Один — бактериальный — менингит, это воспаление твердой мозговой оболочки. Второй — вирусный, он менее опасный, пояснил в разговоре с aif.ru врач-терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Тот, который опасный, передается воздушно-капельным путем», — отметил врач.
Чаще всего возбудители менингита передаются при разговоре, кашле или чихании.
Какие симптомы указывают на менингит.
«Первое — это высокая температура. Человек жалуется на головную боль, светобоязнь, ему больно смотреть на свет», — сказал Жемчугов.
Нужно любым путем не допускать температуры и использовать все подручные средства, чтобы ее сбить. При малейших подозрениях на менингит нужно обращаться к врачу.
Степень осложнений и вероятность летального исхода пропорциональна высоте температуры.
Какие последствия менингита и меры профилактики.
«Последствия бывают такие, что появляется инвалидность по причине нарушения функций мозга или вплоть до летального исхода», — подчеркнул иммунолог.
К осложнениям также относят гидроцефалию, нарушения зрения, слуха, речи, памяти, параличи, эпилепсию, психические расстройства и прочее.
Говоря о профилактике, Жемчугов отметил, что при выявлении очага заражения контактных лиц вакцинируют.
«Обычно вакцинируют все-таки в очагах, не всех подряд. Но и по желанию, конечно. Вакцина очень эффективна», — сказал он.
Также следует соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки и поддерживать иммунитет с помощью зарядки и правильного питания.