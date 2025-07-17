Ночной скрежет зубами у детей: стоматолог рассказал, что его вызывает

— На самом деле детский скрип зубами педиатрической наукой исследован не до конца, и есть две теории о механизме его формирования. Центральная заключается в том, что патологическая подвижность височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) у детей возникает из-за нарушений в работе нейронов ствола головного мозга, которые и регулируют работу суставов и мышц, — рассказал медик в беседе с KP.RU.