Ночной скрежет зубами у детей: стоматолог рассказал, что его вызывает

Если ребенок скрипит зубами по ночам, то это может говорить о бруксизме. Такое состояние встречается у детей довольно часто и связано с различными факторами. Хирург-имплантолог, пародонтолог, главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр» Магомед Дахкильгов перечислил реальные причины ночного скрежета зубов у детей.
— На самом деле детский скрип зубами педиатрической наукой исследован не до конца, и есть две теории о механизме его формирования. Центральная заключается в том, что патологическая подвижность височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) у детей возникает из-за нарушений в работе нейронов ствола головного мозга, которые и регулируют работу суставов и мышц, — рассказал медик в беседе с KP.RU.
По его словам, бруксизм у детей может быть вызван множеством факторов. Это и наследственность, если кто-то из родителей страдал от скрипа зубов, и проблемы с нервной системой — черепно-мозговые травмы или энцефалопатия. Важную роль могут играть и врожденные заболевания, например, синдром Дауна или повышенная тревожность.
Кроме того, заболевания ЛОР-органов, такие как искривление носовой перегородки или хронический ринит, также могут стать причиной. Также грызение карандашей или жевание жвачки могут спровоцировать бруксизм.