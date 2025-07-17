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Врач Жемчугов назвал главный симптом опасной менингококковой инфекции

В РФ увеличилось число заражений менингитом.

Источник: Аргументы и факты

Высокая температура является основным симптомом опасной менингококковой инфекции, ее нужно сбивать, чтобы не допустить серьезных последствий для здоровья. Об этом aif.ru заявил врач-терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Первое — это высокая температура. Человек жалуется на головную боль, светобоязнь, ему больно смотреть на свет. Нужно любым путем не допускать температуры, степень осложнений и вероятность летального исхода пропорциональна высоте температуры», — отметил врач.

Если лечение не начать вовремя, то это может быть чревато инвалидностью или летальным исходом, подчеркнул Жемчугов.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев ранее заявил о росте числа случаев менингококковой инфекции в России.

За первые пять месяцев 2025 года в России было выявлено 1266 случаев заражения, что на 260% выше, чем за аналогичный период прошлого года.