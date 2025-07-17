Врач Жемчугов назвал главный симптом опасной менингококковой инфекции

Высокая температура является основным симптомом опасной менингококковой инфекции, ее нужно сбивать, чтобы не допустить серьезных последствий для здоровья. Об этом aif.ru заявил врач-терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Первое — это высокая температура. Человек жалуется на головную боль, светобоязнь, ему больно смотреть на свет. Нужно любым путем не допускать температуры, степень осложнений и вероятность летального исхода пропорциональна высоте температуры», — отметил врач.
Если лечение не начать вовремя, то это может быть чревато инвалидностью или летальным исходом, подчеркнул Жемчугов.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев ранее заявил о росте числа случаев менингококковой инфекции в России.
За первые пять месяцев 2025 года в России было выявлено 1266 случаев заражения, что на 260% выше, чем за аналогичный период прошлого года.